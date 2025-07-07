شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلوماسي حسن الصغير مستشارا سياسيا لرئيس البرلمان الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت رئاسة مجلس النواب الليبي في قرار لها وكيل، وزارة الخارجية الأسبق الدبلوماسي الدكتور حسن الصغير، مستشارا سياسيا لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحسب ما أعلنته الجريدة الرسمية في ليبيا بعددها الأخير.

يحمل الصغير شهادة دكتوراة في القانون الدولي من فرنسا.

وتولى عدة مناصب منها سفير ليبيا لدى السنغال، وكان آخرها وكيلاً لوزارة الخارجية الليبية، كما كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي الذي تولى السلطة خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.