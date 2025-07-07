شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم حزب إسرائيل: الحكومة تحول دون إتمام صفقة التبادل في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، إن حكومة بنيامين نتنياهو تحول دون إتمام صفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف ليبرمان، أن إرسال الجيش لطلب تجنيد 54 ألف شخص لن يغير الواقع وعليه التحرك بجدية لإنهاء حرب غزة، مشيرا إلى أن الجنود الذين قتلوا في الأشهر الأخيرة سقطوا لأهداف سياسية من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي.