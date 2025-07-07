شكرا لقرائتكم خبر عن "الجدار والاستيطان الفلسطينية": 11280 اعتداء نفذها الاحتلال فى النصف الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينى مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالى للاعتداءات التى نفذها الاحتلال الإسرائيلى فى النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداء بالضفة الغربية تركزت فى محافظات رام الله بـ1975 اعتداء، تليها الخليل بـ1918، ثم نابلس بـ1784.

وقال شعبان - في مؤتمر صحفي للهيئة للإعلان عن تقريرها النصفي - "إن هذا التصاعد الكبير في شكل الاعتداءات بالضفة وعددها وطبيعتها يتزامن مع العدوان الذى تشنه دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني".

وجدد شعبان مطالبة كل الفلسطينيين "فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير" بالانضواء تحت استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، تتطلع إلى فلسطين فقط، وتهمها فلسطين فقط، وتنظر إلى ما يفعله الاحتلال بعين المسؤولية الوطنية المتحررة من المصلحة الذاتية والكيدية.