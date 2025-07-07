شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اليونان تقدم 200 ألف يورو للمستلزمات والأدوية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إن حكومة اليونان قدمت مساهمة سخية بمبلغ 200 ألف يورو الى سوريا، وذلك لدعم جهودها لتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء سوريا.

وأضافت، إنه يعتمد الملايين من السوريين على المساعدات الإنسانية، وتواجه المرافق الصحية تحديات مستمرة بسبب نقص الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج وآثار الصراع الذي طال أمده، سيمكن الدعم من اليونان منظمة الصحة العالمية من توفير الإمدادات الحيوية - بما في ذلك أدوات الصدمات والمضادات الحيوية والأدوية للأمراض غير المعدية - من الوصول إلى المناطق ذات أكبر الاحتياجات.

بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتم توزيع اللوازم حسب الحاجة، مع التركيز على ضمان الوصول العادل للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة والعائدين، وتخفيف العبء المالي للعلاج على الأسر.

وقالت، إنه حتى الآن هذا العام، قدمت منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 2.7 مليون دورة علاجية في جميع أنحاء سوريا، وسيكمل الدعم المقدم من اليونان هذه الجهود، حيث يساعد منظمة الصحة العالمية على مواصلة عملها إلى جانب الشركاء الوطنيين، وتحسين إمكانية الحصول على الرعاية وتعزيز الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.

