شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب للبنان: لا نملى على اللبنانيين كيفية التعامل مع سلاح حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

قال توم براك مبعوث ترامب لسوريا ووسيط ملف لبنان، إن لبنان والمنطقة أمام وقت مهم جدا و هناك فرصة سانحة ينبغي اغتنامها، مضيفا: لا نملي على اللبنانيين كيفية التعامل مع سلاح حزب الله؛ حزب الله هو مشكلة لبنانية بحتة عليكم حلها بأنفسكم؛ لكن الآلية التي كانت موجودة بين لبنان وإسرائيل لم تسر في المسار الصحيح .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى ببيروت عقب اجتماعه مع الرئيس جوزاف عون ؛ فور وصول براك إلى بيروت فى ثانى زيارة له لتقلى الرد الرسمى اللبنانى حول مطالب واشنطن بنزع سلاح حرب الله.

وأضاف براك، إن إسرائيل تريد الوصول إلى السلام مع لبنان، فلبنان لؤلؤة المتوسط والجسر بين الشرق والغرب وشعب هذا البلد الأكثر صمودا وبالتالي نقول لكم أنتم تريدون ونحن مستعدون للمساعدة.

وهناك اعتبارات لا بد من مراعاتها والعدائية الموجودة يجب أن تنتهي، ويجب وضع المشاكل جانبا للحصول على الدعم.

وأكد براك : لا علاقة بين مباحثاتنا في لبنان وبين إيران.