شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح عشرات الآلاف من السودانيين نحو مدينة الأبيض هربا من "الدعم السريع" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، عشرات الآلاف من النازحين من عدة قرى تهاجمها ميليشيا الدعم السريع، في ظل انتشار كبير لوباء الكوليرا، وفقا لحكومة الولاية.

وتفرض الدعم السريع، سيطرتها على مناطق الخوي والنهود غربي الأبيض، وفي منطقة بارا شرقي المدينة، فضلًا عن سيطرتها على بلدات كازقيل والدبيبات جنوب ولاية شمال كردفان.

وكشف محمد إسماعيل، مفوض العون الإنساني بحكومة ولاية شمال كردفان، إن الأبيض استقبلت أكثر من 600 أسرة نازحة، أي نحو 30 ألف فرد، من قرى شمال مدينة بارا بسبب مهاجمة قوات الدعم السريع لهذه القرى.

وأكد المفوض أن هجمات الدعم السريع على القرى بولاية شمال كردفان تسببت في تعقيدات إنسانية بنزوح سكان هذه القرى، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأضاف أن مدينة الأبيض تشهد تدفقات مستمرة للنازحين من مناطق الخوي غربي الأبيض، ومن قرى واقعة جنوبي المدينة وقرى مدينة بارا شرقي الأبيض، بسبب هجمات تشنها قوات الدعم السريع على القرى، التي أفاد بأنها مناطق خالية من الوجود العسكري.

وكشفت مصادر محلية، أن الدعم السريع هجّرت سكان قرية "أم زين"، ريفي مدينة بارا، وأوضحت المصادر أن جميع سكان قرية أم زين فروا صوب مدينة الأبيض على الأقدام والدواب.

وكانت منظمة الهجرة الدولية، أكدت في بيان رسمي لها الأسبوع الماضي، أن 3,260 أسرة نزحت من عدة قرى في محلية بارا بسبب تزايد انعدام الأمن، مشيرة إلى أن الفارّين نزحوا من 12 قرية على الأقل، منها أم قرفة، والمرخة، وأم تراكيش.

وفى سياق متصل حذّر مفوض العون الإنساني بشمال كردفان من انتشار الكوليرا في مدينة الأبيض والمناطق التي حولها.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 80 حالة إصابة بالمرض في مدينة الأبيض وأربع وفيات، في ظل صعوبة وصول فرق الصحة إلى القرى خارج المدينة بسبب قيود تفرضها قوات الدعم السريع.

