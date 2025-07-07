شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف جديد لرخص العمالة الوافدة بالسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ السعودية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزاريّاً بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية؛ وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودية عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار، وفق ما أوردت"عكاظ ".

ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد المهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.

يذكر أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.