شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة لبنان الأولى تكشف عن إجراء لأول مرة بالقصر الجمهورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، زوجة الرئيس جوزيف عون، عن إجراء تم لأول مرة بالقصر الجمهوري في البلاد.

وكتبت نعمت عون في حسابها الخاص على منصة "إكس" ما يلى:

"للمرة الأولى في القصر الجمهورى، ينضم إلينا شخص من ذوى الإعاقة إلى فريق العمل. أهلا وسهلاً بك يا علي".

وأضافت عون: "هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، واللتين تكفلان حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين في جميع المجالات".

وختمت بالقول: "وجود علي بيننا يذكّرنا يومياً بأن الإدماج ليس خيارا، بل حق لكل إنسان"، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو قصير، تحدث فيه الموظف علي علي حسن، عن اختصاصه وهو يتجول في القصر الجمهورى.