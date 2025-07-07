شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية الإماراتية، فى بيان مشترك، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى بشأن منح البلاد الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية.



وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن منح الإقامة الذهبية فى الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون فى العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين فى القطاع العقارى ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.



من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة فى تنظيم القطاع المالى وخدمات الأوراق المالية والسلع فى الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات فى استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.