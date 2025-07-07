شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر طبى لوسائل إعلام فلسطينية، بمستشفى شهداء الأقصى والعودة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلى على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين اثنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيبا بجروح جراء استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات على مركبة هندسية شمال قطاع غزة اليوم الأحد.

يذكر أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.