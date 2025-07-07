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وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفيا آخر المستجدات بالمنطقة

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وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفيا آخر المستجدات بالمنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم/ الأحد/ هاتفيًا مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي آخر المستجدات بالمنطقة.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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