شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابين إثر قصف الاحتلال تكية خيرية في مدينة دير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في القطاع، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف الاحتلال تكية خيرية شمال مدينة دير البلح.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 61 مواطنا في قصف الاحتلال قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 39 بمدينة غزة.