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إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة

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إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين اثنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيبا بجروح جراء استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات على مركبة هندسية شمال قطاع غزة اليوم الأحد.

يذكر أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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