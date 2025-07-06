شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديين اثنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيبا بجروح جراء استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات على مركبة هندسية شمال قطاع غزة اليوم الأحد.

يذكر أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.