شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران أحدهما اعتقل، اليوم /الأحد/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سالم شرق نابلس بالضفة الغربية، ومحاصرتها منزلين في الجهة الشرقية من البلدة.



وقال رئيس مجلس قروي سالم، عدلي اشتيه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلين في الجهة الشرقية منها، وسط سماع أصوات إطلاق نار، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية.



وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأخيرة الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تسلمت جثمان شهيد من داخل أحد المنزلين المحاصرين في البلدة، ولم تُعرف هويته بعد.



وأشارت (وفا) إلى أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما يبلغ من العمر 62 عامًا ونُقل عبر إسعاف الهلال الأحمر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الآخر بعد إطلاق النار عليه.