الخليج اليوم .. هيئة بريطانية: زوارق أطلقت النار على سفينة قبالة الحديدة باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت، اليوم الأحد، لهجوم من قبل مسلحين بنيران الأسلحة والقذائف الصاروخية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الهيئة التي يشرف عليها الجيش البريطاني، إن فريقا أمنيا مسلحا على متن السفينة رد بإطلاق النار، مضيفة أن "الوضع لا يزال مستمرا".

وأضافت الهيئة أن "السلطات تجري تحقيقات".

يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن شنت هجمات في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد كبير. كما نشط قراصنة من أفريقيا في المنطقة.