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الخليج اليوم .. بورصة قطر تخالف ارتفاعات الأسواق العربية

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الخليج اليوم .. بورصة قطر تخالف ارتفاعات الأسواق العربية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أغلق معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الأحد، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع، ويقيمون أيضاً تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لزيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.

 

وتحرك المؤشر السعودي في نطاق ضيق قبل أن يرتفع 0.6 بالمئة عند الإغلاق مدفوعاً بصعود سهم أكوا باور ثمانية بالمئة. وزاد سهم أرامكو للنفط 0.4 بالمئة.

 

وخسر المؤشر القطري 0.1 بالمئة متأثراً بهبوط سهم «الملاحة القطرية» 1.6 بالمئة.

 

وزاد المؤشر الرئيس في الكويت 0.3 بالمئة إلى 9144 نقطة.

 

وربح المؤشر الرئيس في سلطنة عُمان 0.3 بالمئة ليسجل 9144 نقطة.

 

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 بالمئة مدعوماً بارتفاع سهم «فوري» ثلاثة بالمئة.

 

وبورصة البحرين مغلقة بسبب عطلة رسمية، وتعمل أسواق الإمارات من الإثنين إلى الجمعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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