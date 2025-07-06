شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي ومجلس الأعيان الأردنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دعم قضايا الأمة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، هي محل تقدير من الجميع، مثمنًا الدور الرائد والمؤثر الذي يضطلع به الأردن في تعزيز التضامن العربي.

كما أشاد "اليماحي" بالتجربة البرلمانية الأردنية المتميزة، وأكد حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل البرلماني.

وأشار اليماحي إلى أن العمل البرلماني المشترك يسهم بشكل كبير في دعم جهود الحكومات وتحقيق تطلعات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية والتي تستدعي مزيدًا من التنسيق والتعاون لمواجهتها بشكل فعال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي وفيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد برلماني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الأعيان الأردني.

وبهدف تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأعيان الأردني لتوسيع مجالات التعاون لتشمل القضايا التشريعية ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجدد "اليماحي" التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل والدائم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشددًا على أنها تُشكل ضمانة أساسية لحماية هويتها العربية ومكانتها التاريخية والدينية. وأشاد رئيس البرلمان العربي، بمواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، وجهودها من أجل حشد الدعم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مواقف الأردن الحكيمة وسياساتها المتزنة في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، تُعبر عن رؤية عميقة ومسؤولة تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وبدوره، أشار الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى أهمية دور البرلمان العربي ورئاسته في النهوض بالعمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية لتيسير التوصل إلى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة.

ودعا "الفايز" إلى تكثيف وتنسيق الجهود البرلمانية العربية لكشف حقيقة جرائم كيان الاحتلال وعدوانه البشع أمام الرأي العالم العالمي، داعيًا إلى الضغط على البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف واضحة وقوية لوقف هذا العدوان، وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية المتعلقة بمرتكبي جرائم الحرب من الساسة والعسكريين في كيان الاحتلال.

كما استعرض رئيس مجلس الأعيان الأردني، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها، مشيرًا إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف عدوان كيان الاحتلال، ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الأردن دولة قوية بقيادتها وشعبها وأجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة رغم كل التحديات.

حضر اللقاء من البرلمان العربي معالي الشيخ شعلان الكريم، ومعالي النائب إنصاف مايو ومعالي النائب محمد اليحياوي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي كل من سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شئون الرئاسة والدكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ومسئولي المراسم والاعلام بالبرلمان العربي.