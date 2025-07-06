شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 57 ألفا و418 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57 ألفا و418 شهيدا، و136 ألفا و261 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الحصيلة 6 آلاف و860 شهيدا، و24 ألفا و220 مصابا، منذ 18 مارس الماضي،أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 8 شهداء، وأكثر من 40 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات الإنسانية ممن وصلوا المستشفيات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 إصابة.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 شهيدا، و304 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني، بقنبلة غاز في الظهر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأشارت محافظة القدس إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في أحيائها، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر، وآخرين بالاختناق، خلال ملاحقة عمال.

كما اختطفت قوة خاصة إسرائيلية الشاب حمزة سهمود من مركبته في البلدة.