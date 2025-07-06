شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: غزة وسوريا وإيران محور لقاء ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يلتقى للرئيس الأمريكي غدا الاثنين، فى ثالث زيارة له للبيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه بالنسبة لنتنياهو، فإن لقائه مع ترامب سيكون أشبه باحتفال الانتصار بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضى. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تضيف زيارة البيت الأبيض "بريقا إلى أمجاده" خاصة بين ناخبيه، كما يقول المحللون، مع توجهه إلى عام الانتخابات.

إلا أن هذه الزيارات أثارت مفاجآت فى الماضى. فخلال أخر مرة كان فيها نتنياهو فى المكتب البيضاوى، فى إبريل الماضى، جلس بشكل محرج إلى جانب ترامب عندما أعلن الرئيس الأمريكى أن واشنطن ستجري محادثات "مباشرة" مع إيران في محاولة أخيرة لوقف البرنامج النووي الإيرانى. في ذلك الشهر، حاول نتنياهو إقناع ترامب بأن الوقت قد حان لشن هجوم عسكري على إيران، لكنه قوبل بالرفض.

هذه المرة يريد ترامب أن يمضى قدماً فى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب فى القطاع. وقد أرسلت إسرائيل مفاوضين إلى قطر فى محاولة لحل الخلافات مع حماس. وتتوسط الولايات المتحدة أيضا محادثات بين إسرائيل وسوريا تهدف على استعادة الهدوء على الجبهة الشمالية للدولة العبرية.

وهناك عمل لم ينته بعد مع إيران، فى ظل التقييمات المتفاوتة حول مدى تأثير حرب الـ 12 يومأ فى تأخير البرنامج النووي الإيرانى، وإمكانية تجدد المفاوضات حول اتفاق نووى.

ونقلت نيويورك تايمز عن ألون بينكاس، المعلق السياسى والدبلوماسى الإسرائيلى السابق الذى قدم المشورة لعدد من رؤساء وزراء إسرائيل فى السابق، قوله إنها جولة انتصار مع تحذير، مشيراً إلى أن نتنياهو يعلم الحقيقة وهى أن إيران تحتفظ ببعض القدرات". وأضاف أن رئيس الوزراء يحتاج إلى توضيحات من ترامب حول ما سيحدث إذا ما استأنفت إيران أنشطتها النووية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إذا استأنفت هجماتها على إيران.