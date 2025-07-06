شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مركز مساعدات برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وكانت قد أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، إلى 48 شهيدا في بينهم 36 بمدينة غزة.

وفي بيانات محدثة نشرتها اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن 80 استشهدوا وأصيب 304 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57 ألفا و418 شهيدا و136 ألفا و261 مصابا.