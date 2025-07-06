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هيئة العمل الوطني الفلسطيني: فرص وقف إطلاق النار في غزة كبيرة جدا

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هيئة العمل الوطني الفلسطيني: فرص وقف إطلاق النار في غزة كبيرة جدا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة أن فرص الهدنة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة كبيرة جدا .


وقالت النتشة - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليوم الأحد - إن الجميع يأمل في أن يتم الإعلان عن هدنة في أقرب وقت ممكن ، حيث لم يعد الوضع قابلا للتحمل في القطاع على المستوى الإنساني .


وأضافت أنه على المستوى الميداني هناك اشتداد في الهجمات الاسرائيلية واستهداف خيام النازحين ومحاولة حصار حياتهم بأكبر قدر ممكن ووضع المزيد من الضغط على سكان قطاع غزة .


وأشارت الى أن التصعيد العسكري الأخير في غزة هدفه هو دفع السكان الى إخلاء شمال قطاع غزة وحصر السكان في منطقة معينة يسهل السيطرة عليها أمنيا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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