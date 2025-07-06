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الرئيس الإسرائيلي يحث نتنياهو على إبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار

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الرئيس الإسرائيلي يحث نتنياهو على إبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار

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القاهرة - سامية سيد - حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إبرام اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار "حتى وإن لم يكن الثمن بسيطا".


وشدد هرتسوج - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - على الحاجة الملحة لتحقيق تقدم في المحادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار خلال لقاء عقده مع نتنياهو قبل زيارته المقررة إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الإثنين.


وأكد هرتسوج أنه يؤيد الجهود المبذولة لإبرام صفقة استعادة الرهائن حتى إذا تطلب الأمر اتخاذ قرارات صعبة ومعقدة ومؤلمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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