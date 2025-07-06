شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 17 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين، ووقوع إصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شرخ، في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، ويؤوي نازحين من عائلتي أبو شكيان وسحويل، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، كما استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الصفدي في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، بالإضافة لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة عدد آخر، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيام لعائلتي الشريف وفرحات في مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.