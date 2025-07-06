الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وقال البيان إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل، وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت جماعة الحوثي، في وقت لاحق، قصف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وهددت إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري وجوي، إذا استمرت الجماعة في شن هجمات ضدها، والتي تقول إنها تأتي تضامناً مع غزة.

تكثيف الهجمات

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، كثف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وعلى حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية.

وقد تم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقوها، أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها. في المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية الانتقامية.