شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم بلدية غزة: آلاف الأسر محرومون من المياه منذ أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم بلدية غزة إن آلاف الأسر شرقي غزة لا تصلهم المياه نهائيا منذ نحو أسبوع.

ويمثل الحصار المائي واحدا من أوجه القتل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والذين يقول المتحدث باسم بلدية المدينة عاصم النبيه إنهم يعيشون حالة تعطيش لا يمكن التعامل معها دون تدخل خارجي.

وتعاني مدينة غزة أزمة قديمة في موارد المياه، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت السكان المحاصرين إلى حالة عطش مميتة، وفق تقارير الأمم المتحدة.