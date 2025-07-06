اخبار الخليج

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت فى مستهل زيارة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت فى مستهل زيارة رسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت فى مستهل زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، والوفد المرافق له في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت.


ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الكويتية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وبحث سبل دعم وتنمية التعاون المشترك.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements