شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت فى مستهل زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، والوفد المرافق له في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت.



ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الكويتية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وبحث سبل دعم وتنمية التعاون المشترك.