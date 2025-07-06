شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يدعو لفتح مزيد من الطرق الآمنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برنامج الأغذية العالمي، يجب فتح مزيد من الطرق للوصول الآمن إلى جميع السكان في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وتابع البرنامج، لا يوجد مسلحون بالقرب من طرق القوافل أو نقاط توزيع المساعدات.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس السبت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أنه يواصل تقديم مساعدات غذائية مُنقذة للحياة داخل غزة، على الرغم من تدهور الوضع الأمني، ومحدودية الوصول، وتزايد يأس المجتمعات المحتاجة للمساعدات الغذائية.