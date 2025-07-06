شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم 4 أطفال أشقاء، وأصيب آخرون، مساء السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال من طائرة مسيّرة على خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم الشافعي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.



وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 78 شهيدا، بينهم أطفال.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.