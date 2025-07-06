وزير النفط الكويتي يجدد دعم بلاده لجهود أوبك لاستقرار الأسواق العالمية للطاقة

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القاهرة - سامية سيد - جدد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، دعم بلاده الكامل للجهود الجماعية المبذولة من تحالف "أوبك +" والهادفة إلى تعزيز استقرار السوق النفطي العالمية.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية، /السبت/ عقب ترؤس الوزير الرومي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للدول الثمانية المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن تحالف "أوبك +" الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).

وأكد الرومي أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق النفطية في ظل تعافي أساسيات السوق واستقرار توقعات الاقتصاد العالمي.



وأوضح أنه تقرر خلال اجتماع يوليو الجاري تنفيذ تعديل إضافي في الإنتاج قدره 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025 ما يعادل أربع زيادات شهرية وفق خطة مرنة ومدروسة.

وأضاف أن الدول المشاركة أبدت التزاما واضحا بتنفيذ التعديلات الإنتاجية المقررة بما يحقق الانضباط الجماعي في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن الاجتماع عكس إدراكا عميقا لدى الدول الأعضاء وحرصها على تبني نهج استباقي ومرن في إدارة الإنتاج بما يسهم في استقرار طويل الأمد يدعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية.