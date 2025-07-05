شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، خلال اقتحامها قرية عنزة جنوب جنين.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية عنزة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت الإصابة بالخطيرة.



وقالت مصادر محلية، لـ"وفا"، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عنزة بعدة آليات عسكرية، ونشر جنوده وقناصته في الشوارع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى إصابة طفل بالرصاص الحي في الصدر، وجرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة عجة المجاورة، قبل أن تنقله طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى في جنين لخطورة إصابته.



وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا (22 عاما)، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس، خلال تصدي أهالي البلدة لهجوم المستوطنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة بئر قوزا، وهب الأهالي للتصدي للهجوم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم /السبت/، مواطنا على حاجز عطارة العسكري المقام شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر نسيم البرغوثي من بلدة بيت ريما، خلال مروره عبر حاجز عطارة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خربة التل" في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، كما اقتحمت بلدة ترمسعيا المجاورة دون أن يبلغ عن اعتقالات.