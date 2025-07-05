شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى بوسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مقهى غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال محطة تحلية مياه قرب بنك فلسطين في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غرب مدينة غزة.



ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط منطقة الكتيبة والمحطة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 62 مواطنا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57 ألفا و338 شهيدا، و135 ألفا و957 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.



وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى شرق محافظة قلقيلية.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى حجة، وباقة الحطب، وصير شرق قلقيلية، وجابت شوارعها، دون تسجيل أي اعتداء أو اعتقال.