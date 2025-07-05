الخليج اليوم .. طيران "الجزيرة" يستأنف رحلاته من الكويت إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عاما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هبطت في مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة "طيران الجزيرة" الكويتية بعد أن أعلنت عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقّف دام 13 عاما.

ووصلت طائرة "طيران الجزيرة" قادمة من مطار الكويت الدولي، وأشارت في بيان رسمي أن الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يومياً، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية موسم الصيف الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجدداً بشبكات النقل الجوي الإقليمي، وسط ترقّب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.

واعتبرت "سانا" أن بيان الشركة الكويتية بهذا الخصوص يعكس نيتها في أن توسّع حضورها في السوق السورية.

وشهد مطار دمشق الدولي يوم الاثنين الماضي هبوط أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان بعد انقطاع دام لسنوات، وذلك في إطار استئناف حركة الطيران المدني بين سوريا وعدد من الدول الأوروبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني السورية علاء صلال إن الهيئة تسعى إلى "تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران"، مؤكداً أنه "تم تفعيل كل الخطوط سواء باتجاه أوروبا أو آسيا أو البلدان العربية".

المصدر: وكالة "سانا" + "رابتلي"