شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حرائق واسعة فى غابات الساحل السورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت حرائق واسعة في عدد من مناطق ريف اللاذقية السورية، اليوم السبت، شملت غابات العطيرة والريحانية وشلف وزنزف، وسط ظروف طبيعية وميدانية صعبة أعاقت جهود الإخماد.

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، في بيانٍ، أن فرق الإطفاء تواجه تحديات كبيرة أبرزها التضاريس الجبلية الوعرة، وغياب خطوط النار والطرقات داخل الغابات، وبُعد مصادر المياه، فضلًا عن وجود مخلفات الحرب في بعض المواقع.

وأكدت الوزارة تواصل عمليات إخماد النيران بمساندة فرق دعم من عدة محافظات، فى ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح، ما ساهم في اتساع رقعة الحرائق وسرعة انتشارها.

وتأتي هذه الحرائق بعد أيام من إخماد أكثر من 15 حريقًا في ريفي اللاذقية وطرطوس، كان أبرزها في منطقة وادي باصور التابعة لناحية كنسبا.

وتواصل فرق الدفاع المدني السورى عملها لإخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية.



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حرائق فى سوريا