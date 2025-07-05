رئيس لبنان: الخلط بين رمزية كربلاء وخطابات القوة والسلاح يُفقد المناسبة قدسيتها

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القاهرة - سامية سيد - اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ، اليوم السبت ، أن إحياء ذكرى عاشوراء عبر المسيرات العزائية يندرج ضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، التي يكفلها الدستور اللبناني، ويشكّل أحد أوجه رسالة لبنان القائمة على التنوع والعيش المشترك؛ لكن حين يُستحضر السلاح في المناسبة، تحمل الذكرى معاني سياسية وعسكرية تخرج بها عن بعدها الروحي، وتثير انقسامًا لا تلتقي عليه سائر الطوائف، بل ولا يتفق عليه حتى جميع أبناء الطائفة الشيعية الكريمة.

وقال - وفق وكالة الانباء اللبنانية - إن الخلط بين رمزية كربلاء الدينية وخطابات القوة والسلاح يُفقد المناسبة قُدسيتها ورسالتها الجامعة .

وختم سليمان بالقول ، "اتقوا الله في هذا الوطن، وارحموا شعبًا يتوق إلى السلام ويعتز بالتنوع، ودولةً تحاول أن تنهض وسط ركام الانهيار".

قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام، معلقاً على الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت، إنها غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان.

وأضاف: وقد تواصلت مع وزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق.

ومن جهة أخرى كان الرئيس اللبانى جوزاف عون قد التقى مع السفير المصري في لبنان علاء موسى، لبحث التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد السفير المصرى دعم مصر الكامل للبنان وللخطوات التي يقوم بها.

وأكد السفير أن مصر تعي جيدا الدور الذي يقوم به، وأضاف : نحاول قدر الإمكان المساهمة في تنفيذ هذه المهام، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام، تليها خطوة أخرى وصولًا إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة.