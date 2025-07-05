شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة محروم من الطعام لأيام متتالية والان مع تفاصيل الخبر

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أنه يواصل تقديم مساعدات غذائية مُنقذة للحياة داخل غزة، على الرغم من تدهور الوضع الأمني، ومحدودية الوصول، وتزايد يأس المجتمعات المحتاجة للمساعدات الغذائية.

ويُظهر تقييم حديث للبرنامج أن ما يقرب من شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتدر بنحو 85% من غزة منناول الطعام لأيام، مما يُعرض المزيد من الناس لخطر المجاعة فيما اضطر أكثر من 700 ألف شخص إلى النزوح منذ 18 مارس الماضي، حيث تُعتبر ما يقطقة عسكرية نشطة.

وقال نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، الذي يتواجد حاليًا في فلسطين: إنه منذ 21 مايو الماضي، عندما أُعيد فتح المعابر الحدودية أمام كميات محدودة من المساعدات، تمكنت فرق برنامج الأغذية العالمي من إرسال عشرات قوافل المساعدات، بأكثر من 1200 شاحنة تحمل 18,247 طنًا متريًا من المساعدات الغذائية، إلى داخل غزة.

وأضاف سكاو، أنه رغم هذه الجهود، لا تزال كمية الغذاء التي تم توزيعها حتى الآن ضئيلة للغاية مما يحتاجه سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، للبقاء على قيد الحياة.

وتابع أنه بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية، يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى إدخال 2000 طن متري من المساعدات الغذائية إلى غزة يوميًا "1000 طن متري إلى الشمال، و1000 طن متري إلى الجنوب"

وأكد سكاو، أن برنامج الأغذية العالمي على أهبة الاستعداد لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة في حال سريان وقف إطلاق النار.. قائلا: "لدينا فرق ميدانية ذات خبرة، وأنظمة مثبتة للاستجابة على نطاق واسع".

وأكد نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي أن وقف إطلاق نار مستدام يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق وفعالة.