شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية "هيماشال براديش" الهندية إلى 72 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء ولاية "هيماشال براديش" الهندية سوخويندر سينج سوخو ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدة مناطق بالولاية إلى 72 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف سوخو - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم /السبت/ أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة تسببت في إحداث خسائر بالبنية التحتية، فيما أصيب أكثر من 100 شخص جراء حوادث مرتبطة بالأمطار في جميع أرجاء الولاية.

وأشارت القناة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في إغلاق أكثر من 500 طريق في جميع أرجاء الولاية، كما جرفت مياه الفيضانات 14 جسرا.

وتسهم الأمطار الموسمية بين شهري يونيو وسبتمبر بجنوب آسيا، في خفض درجات الحرارة، وتجديد إمدادات المياه .. إلا أنها تتسبب في المقابل بأضرار واسعة، جراء حدوث الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة.