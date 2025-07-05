شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: الاستعراضات المسلحة فى بيروت غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام، معلقاً على الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت، إنها غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان.

وأضاف: وقد تواصلت مع وزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق.

ومن جهة أخرى كان الرئيس اللبانى جوزاف عون قد التقى مع السفير المصري في لبنان علاء موسى، لبحث التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد السفير المصرى دعم مصر الكامل للبنان وللخطوات التي يقوم بها.

وأكد السفير أن مصر تعي جيدا الدور الذي يقوم به، وأضاف : نحاول قدر الإمكان المساهمة في تنفيذ هذه المهام، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام، تليها خطوة أخرى وصولًا إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة.

أضاف: "أطلعت أيضا الرئيس على تطورات ملف غزة، وكانت فرصة لتبادل الأفكار والاستماع الى وجهة نظره، كما تحدثنا عن التعاون الثنائي بين بلدينا، وتناولنا كذلك مسألة سرعة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية حيث نتمنى ان يحصل ذلك في فترة قريبة.