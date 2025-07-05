شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقي: كربلاء ومحيطها مؤمّنان بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مديرية المرور العامة بالعمل مع باقي التشكيلات لضمان انسيابية الحركة في كربلاء، مؤكدا أن المدينة مؤمنة بالكامل لاحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية وصل إلى محافظة كربلاء، وفور وصوله عقد اجتماعاً مهماً في قيادة عمليات كربلاء بحضور جميع القيادات الأمنية والاستخبارية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، لمناقشة سير تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بيوم العاشر من شهر محرم".

وشدد الوزير على "أهمية وجود السيطرة الخارجية والجهد الاستخباري، وتكثيف الجهود لتأمين مراسم إحياء ذكرى استشهاد سبط النبي الإمام الحسين، غدا"، مكلفا بالانتشار الواسع لفرق وقوات الدفاع المدني.