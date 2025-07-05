شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصيني: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لكسر دوامة الاضطرابات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تُهمش من جديد، ويجب تحقيق التطلعات المشروعة للشعب العربي في أقرب وقت ممكن، كما يجب الإصغاء إلى الصوت العادل للعالم الإسلامي الأوسع.

وشدد وزير الخارجية الصيني - خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم /السبت/ - على أن "حل الدولتين" لا يزال السبيل الواقعي الوحيد لكسر دوامة الاضطرابات في الشرق الأوسط، وأنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة والفعالة لدفع هذا الحل قدما.

وقال إن الصين وفرنسا، باعتبارهما من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يتعين عليهما التمسك بالعدالة، وتحمل مسؤولياتهما، ودعم حل النزاعات عبر الحوار والتفاوض، ومعارضة أي معايير مزدوجة، وتحديد مواقفهما وسياساتهما الخاصة استنادا إلى ما هو صواب وخطأ.

ونوه وزير الخارجية الصيني إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الاضطلاع بالدور المنوط بهما في تعزيز السلام، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لبذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هذه الغاية.

ولفت إلى أن الحرب ليست حلاً للقضية النووية الإيرانية وأن الضربات الاستباقية تفتقر بوضوح إلى الشرعية، مشدداً على أن إساءة استخدام القوة العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراع وتراكم المزيد من الكراهية.