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الجيش الصومالي يسيطر على بلدة غومري بمحافظة هيران

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الجيش الصومالي يسيطر على بلدة غومري بمحافظة هيران

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام عبد الله

السبت، 05 يوليو 2025 12:51 م

تمكن الجيش الصومالي اليوم السبت، من السيطرة على بلدة غومري التابعة لمنطقة مقكوري بمحافظة هيران.

جاء ذلك عقب هجوم شنه الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية على عناصر مليشيات الإرهابيين التي تكبدت خسائر فادحة جراء الهجوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية صونا.

وأكد الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أنهم سيلاحقون العناصر الإرهابية التي فرت من المواجهات، مشيرين إلى أن جثت المليشيات منتشرة في المنطقة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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