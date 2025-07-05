شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يسيطر على بلدة غومري بمحافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الجيش الصومالي اليوم السبت، من السيطرة على بلدة غومري التابعة لمنطقة مقكوري بمحافظة هيران.

جاء ذلك عقب هجوم شنه الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية على عناصر مليشيات الإرهابيين التي تكبدت خسائر فادحة جراء الهجوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية صونا.

وأكد الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أنهم سيلاحقون العناصر الإرهابية التي فرت من المواجهات، مشيرين إلى أن جثت المليشيات منتشرة في المنطقة .