شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال رفح وخان يونس والشجاعية بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية شرقي غزة.

وأفادت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت النار قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية شمال مدينة رفح؛ ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين و أكثر من 40 مصابا.

وأضافت المصادر أن 4 فلسطينيين استشهدوا، إثر قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مصدر في مستشفى المعمداني، بانتشال جثتي شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 35 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.