الخليج اليوم .. سلطان عُمان والملك تشارلز يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث سلطان عُمان، هيثم بن طارق، مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث، القضايا الراهنة ومستجدات الأحداث في المنطقة، وتأثيراتها على المستويين الإقليمي، والدولي.

وناقش السلطان وملك بريطانيا في اللقاء العلاقات التاريخيّة المتينة الثنائية، وسبل استثمارها، والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، بما يُحقق المصالح المتبادلة، والرؤى المستقبليّة، ويُلبّي تطلّعات شعبي البلدين.

جاء ذلك في أثناء الزيارة الخاصة التي يجريها السلطان هيثم بن طارق إلى بريطانيا، إذ التقى الجانبان في قلعة وندسور بمقاطعة بيركشاير الإنجليزية.