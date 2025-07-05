شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: أزمة الوقود تُفاقم حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لا تزال متفاقمة، وهذه مؤشرات غير مسبوقة"، مؤكدة أن "الأزمة تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة".

وأضافت في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن "الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقت اضافي لعمل المستشفيات".

وتابعت: استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة، فالفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى".

وجددت وزارة الصحة المناشدة العاجلة للجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال امدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية .