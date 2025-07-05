شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: من الجيد رد حماس الإيجابي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "من الجيد" أن حركة /حماس/ قالت إنها ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام".



إلا أن الرئيس الأمريكي قال إنه "لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل" الخاصة برد /حماس/.



وأضاف ترامب:"علينا فعل شئ ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".



وكانت حركة /حماس/، قد أعلنت، أمس في بيان، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.. مؤكدة أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، وأن الرد اتسم بـالإيجابية.



وأشارت /حماس/ إلى "استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة".