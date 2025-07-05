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ولي العهد السعودى يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة

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ولي العهد السعودى يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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