شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يهنئ ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.