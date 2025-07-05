شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والإكوادور يجددان التأكيد على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة في الرباط، مع وزيرة الشؤون الخارجية بالإكوادور غابرييلا سوميرفلد، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها.

وأعرب الوزيران، خلال المباحثات، عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية، وجددا تأكيد عزمهما على العمل من أجل السلام والأمن في العالم.

كما اتفقا على توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، من قبيل التغيرات المناخية، والنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والأجندة الزرقاء، والخضراء، والأمن الغذائي، والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، وكذلك مكافحة انعدام الأمن والفساد.

وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لاسيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.