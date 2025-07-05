تبون: الجزائر اليوم تتعامل مع الرهانات بنفس جديد وتتطلع إلى رفع التحديات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، أن الجزائر اليوم تتعامل مع مختلف الرهانات بنفس جديد، وتتطلع إلى رفع التحديات بكامل الثقة في قدراتها ومقدراتها الوطنية.



وقال تبون - في رسالة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال الجزائري، أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - إن "الجزائر اليوم تخوض غمار مرحلة عمادها التعامل مع مختلف الرهانات بنفس جديد والتطلع إلى رفع التحديات بكامل الثقة في قدراتنا ومقدراتنا الوطنية المنبعثة من خالص آمال المواطن".



وأضاف: "لقد قطعت بلادنا أشواطا متتالية على هذا النهج، نهج الجزائر المنتصرة الوفية لمبادئها والمرسخة لمرجعياتها الساعية إلى ترسيخ المواطنة الحقة، ولقد تمكنت بتضحيات بناتها وأبنائها من الانتصار".



وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ذكرى استقلال و استرجاع السيادة الوطنية تدفع إلى النظر مليا حول ما يشهده العالم اليوم من تحولات، وكيف أن التلاحم والتكاتف والحس الوطني اليقظ هو أمثل مسلك لتجنيب الأوطان ويلات الهزات والأطماع.. لافتا إلى أن الشعب الجزائري كان دوما حريصا على التمسك بوحدته ورص صفوفه، وظل عبر مختلف وقفاته التاريخية عبرة للشعوب في الولاء للوطن.



ودعا تبون، في ختام رسالته، أبناء الجزائر إلى البذل والتفاني والوعي بالرهانات تأسيا بالمبادئ العظيمة التي سار على نهجها شهداء الجزائر الخالدون.