شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: وقف إطلاق النار فى غزة يجب ألا يكون مناورة تكتيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ماليزيا، اليوم الجمعة، أن أي توقف مؤقت في الصراع الدائر في غزة يجب ألا يُساء استخدامه مناورةً تكتيكيةً، وأن إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق أمرٌ ضروريٌّ وعاجل لتجنب المجاعة الجماعية.



وأعربت ماليزيا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)- عن تقديرها للجهود الأخيرة لإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وخاصةً وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا الذي اقترحته الولايات المتحدة بوساطة مصر وقطر، وتدعو إلى أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وأكدت الوزارة، أن ماليزيا تُجدد إدانتها القاطعة لفظائع النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية وأفعال المستوطنين الإسرائيليين. وقالت إن هذه الفظائع تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.



وأشار البيان إلى أن ماليزيا لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو إلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.



وفي السياق، وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الوضع في غزة بأنه "انهيار الضمير، والتعاطف، والقيادة، والقدرة على التمييز بين المعاناة والاستراتيجية".



وقال "أنور" - خلال محاضرته في جامعة السوربون بباريس اليوم - إن تدمير المدارس، وانهيار المستشفيات، وإبادة عائلات بأكملها، يعكس فشلاً ذريعاً في إدراك الإنسانية المشتركة.



وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن المجتمع الدولي يتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية وضرورة حماية قدسية الحياة، ومع ذلك يبدو المجتمع العالمي عاجزًا عن وضع حد لهذه الإبادة الجماعية المُطولة.



ورحب "أنور" بالأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لكنه قال إن الجناة يُعاملون بازدراء تام وإفلات من العقاب، داعيا قادة العالم إلى التحدث بوضوح أخلاقي أكبر بشأن هذه القضية، والعمل بعزم أقوى لإنهاء هذه الفوضى والقتل، وكذلك مواصلة الدعوة إلى التضامن العالمي، والمناصرة، والسعي الدؤوب لتحقيق العدالة.