شكرا لقرائتكم خبر عن حريق قرب "قصر الشعب" بدمشق.. وتعزيزات إضافية لإخماد حرائق ريف اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة بين مشروع دمر و"قصر الشعب" بالعاصمة دمشق.



وذكر الدفاع المدني السوري - وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أن فرق الإطفاء تعمل على إخماده ومنع امتداد النيران.



وفي سياق آخر، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه مع اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، شهدت منطقة قسطل معاف في ريف اللاذقية توسعاً في رقعة حرائق الغابات اليوم، مبيناً أنه تم إرسال تعزيزات فورية وفرق إضافية إلى مكان الحرائق لإخمادها ومنع امتدادها.



وأوضح الصالح - في تصريح - أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.



وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أعلنت - أمس الأول - إخماد أكثر من 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية بريف اللاذقية.



من ناحية أخرى، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق ضخم اندلع في مجمع مركز حماة التجاري "السيتي سنتر" الواقع بالقرب من سوق الحدادين وسط مدينة حماة.



وأوضح مدير الدفاع المدني السوري في حماة محمد الشيخ قدور - في تصريح - أن النيران أتت على 7 سيارات كانت مركونة أمام مبنى المركز، بالإضافة إلى 7 محال تجارية في محيط الحريق، 2 منها بشكل كامل و5 بشكل جزئي، دون وقوع ضحايا أو إصابات بشرية، ولفت إلى أن شدة الحريق تسببت بوقوع حالات اختناق لدى بعض كوادر الإطفاء خلال أدائهم مهامهم في إخماد النيران.



وأشار "قدور" إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى احتراق صهريج وقود أثناء تعبئته خزانات الوقود في أعلى المبنى التجاري بسبب شرارة كهربائية.