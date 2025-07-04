شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شهيدا فى قصف الاحتلال منزلين بجباليا وحى التفاح شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح وحروق، اليوم الجمعة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في جباليا وحي الزيتون بقطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 10 فلسطينيين استشهدوا، وجرح آخرون، غالبيتهم خطيرة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الددا في جباليا شمال قطاع غزة.



كما استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح وحروق، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الزرقاء في حي التفاح شرق مدينة غزة.